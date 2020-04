Il concerto di Radio Italia a Palermo è rimandato a causa dell’emergenza Covid-19

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ildia data da destinarsi. La decisione, chiaramente inevitabile, è stata presa di comune accordo con il Comune die il Primo Cittadino Leoluca Orlando. Lo spettacolo dal vivo al Foro Italico è riprogrammato a data da decidersi. La stessa sorte era toccata alche avrebbe dovuto tenersi in Piazza Duomo a Milano, il 7 giugno. Anche in quel caso, la data è stata riprogrammata ma non ancora fissata. L'organizzazione delpartirà nel momento in cui siano garantite tutte le condizioni di sicurezza per gli addetti ai lavori e per il pubblico. La sorte dei concerti innel 2020 Il destino dei concerti insembra segnato. Impossibile pensare a un futuro di normalità per gli spettacoli dal vivo in tempi stretti, quindi si prospetta un 2020 in silenzio. Per il ...