Il calcio vuole ripartire. Gravina sfida il governo: "Non firmerò mai lo stop ai campionati" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Scontro frontale tra la Federcalcio e il governo sulla ripartenza del campionato. A lanciare un duro attacco è il presidente della Figc Gabriele Gravina: "Il piano B in caso di stop definitivo del calcio? Il mio senso di responsabilità mi porta ad avere un piano B, C, D. Ma se esso deve far rima con Leggi su iltempo Calciomercato Napoli : De Laurentiis vuole Icardi - Milik verso la Juve

Il dibattito “morale” della Premier - il calcio non vuole diventare un capro espiatorio

Ultime Notizie dalla rete : calcio vuole Il calcio vuole ripartire. Gravina sfida il governo: "Non firmerò mai lo stop ai campionati" Il Tempo Napoli, Santamaria si libera: «Giuntoli lo segue, vuole la Serie A»

«Sì, il Napoli lo ha seguito e ancora lo segue». Yvan Le Mee, agente di Baptiste Santamaria, non si nasconde e ai microfoni di Radio Marte svela le carte del club azzurro che già ci aveva provato negl ...

Il calcio in pressing sul governo: la serie A usa l'arma della Spagna, la Figc punta al dialogo

Tutti vogliono mettere il cappello sulla ripartenza della serie A. Questione di consensi. Soprattutto futuri. A qualsiasi livello. Da Palazzo Chigi, alla Lega passando per via Allegri. Una battaglia s ...

