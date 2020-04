Il buco nell'ozono sopra il Polo Nord si è richiuso (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il buco nell’ozono apertosi a marzo sull'Artico, senza precedenti per dimensioni e durata, si è interamente chiuso. A renderlo noto è il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) sul suo account Twitter. Nel mese di marzo, gli scienziati avevano rilevato una inconsueta apertura nello strato di ozono al di sopra del Polo Nord e l'avevano attribuita alle basse temperature prodotte da un eccezionale ciclone freddo. Il vortice polare, circolando nella stratosfera, ha mantenuto l'aria fredda intrappolata sopra il Polo. Quando le temperature scendono a un punto abbastanza basso, si formano nuvole stratosferiche polari che a loro volta possono attivare le sostanze chimiche in atmosfera che gli scienziati ritengono killer dell'ozono, come i composti di cloro. Mediamente, le temperature sul mare artico non sono così basse come quelle ... Leggi su gqitalia Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - la rivelazione della parentela di Rey crea un buco di trama nella saga?

Ilapertosi a marzo sull'Artico, senza precedenti per dimensioni e durata, si; interamente chiuso. A renderlo noto; il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) sul suo account Twitter. Nel mese di marzo, gli scienziati avevano rilevato una inconsueta aperturao strato dial didele l'avevano attribuita alle basse temperature prodotte da un eccezionale ciclone freddo. Il vortice polare, circolandoa stratosfera, ha mantenuto l'aria fredda intrappolatail. Quando le temperature scendono a un punto abbastanza basso, si formano nuvole stratosferiche polari che a loro volta possono attivare le sostanze chimiche in atmosfera che gli scienziati ritengono killer dell', come i composti di cloro. Mediamente, le temperature sul mare artico non sono così basse come quelle ...

