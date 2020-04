Il Brasile ha superato la Cina per numero di morti da coronavirus (Di mercoledì 29 aprile 2020) Martedì il Brasile ha superato per numero di morti da coronavirus la Cina, il paese da cui è iniziata la pandemia. In tutto in Brasile sono state confermate 5.017 morti da coronavirus, di cui 474 nelle ultime 24 ore. Con Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 aprile 2020) Martedì ilhaperdidala, il paese da cui è iniziata la pandemia. In tutto insono state confermate 5.017da, di cui 474 nelle ultime 24 ore. Con

Coronavirus: Brasile, oltre 5.000 morti

(ANSA) - SAN PAOLO, 29 APR - Il bilancio dei morti per coronavirus in Brasile ha superato quota 5.000, un livello maggiore di quello registrato finora in Cina (4.637). I decessi per Covid-19 in Brasil ...

