Il bonus bicicletta da 200 euro (e altri incentivi per i servizi di sharing) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nei giorni scorsi era stata avanzata l'ipotesi di incentivi per l'acquisto di biciclette, monopattini e altri mezzi di mobilità alternativa per evitare la congestione delle strade italiane con la prima parte della ripresa, meglio conosciuta come fase-2. Tutto ciò potrebbe diventare realtà a breve, con il bonus bicicletta annunciato da Paola De Micheli. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ha detto rispondendo al Question Time a Montecitorio. Il contributo dovrebbe essere di 200 euro e non si limiterebbe solamente all'acquisto di questi mezzi. LEGGI ANCHE > Gli incentivi per l'acquisto di monopattini e bici per decongestionare traffico e mezzi pubblici «È allo studio il riconoscimento di un 'buono mobilità alternativa', per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con ...

