Il Belgio ha troppe patate

(Di mercoledì 29 aprile 2020) La domanda è drasticamente calata per via della pandemia, e i produttori stanno chiedendo ai cittadini di mangiare patatine fritte due volte a settimana

Il Post

Il Belgio è uno dei maggiori produttori europei di patate, ed è famoso per le sue patatine fritte. Ma secondo Cools, la domanda di patate surgelate è diminuita del 75 per cento a causa delle restrizio ...