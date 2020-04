Il 29 aprile 1984 un terremoto M 5 6 colpì l’Umbria | provocando gravi danni | l’INGV

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Il 29alle ore 5:03 GMT, undi magnitudo momento Mw 5.6 colpì l’Umbria settentrionale“, si legge in un articolo pubblicato su INGVterremoti, a cura di F. Pacor, GdL ITACA, INGV Sezione di Milano.“La scossa fu avvertita in una vasta area dell’Italia centrale e coinvolse più di 300.000 persone. Le città ed i paesi maggiormente danneggiati furono Assisi, Gubbio, Perugia, Città di Castello, Valfabbrica, Umbertide, con valori di intensità macrosismica fino al VII grado MCS (Figura 1, Database Macrosismico Italiano v2.0). L’evento causò numerosiad edifici, principalmente in cattivo stato di conservazione, vecchi fabbricati e case coloniche. Anche il patrimonio storico subì gli effetti dele si determinarono crolli e lesioni in abbazie, ...