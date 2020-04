"I voli dalla Sicilia non sono carri bestiame. Se i numeri sono incoraggianti adottiamo misure diverse" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, è nervoso. Anzi arrabbiato: “Non si capisce perché i voli Alitalia che partono dalla Sicilia possono essere affollati, mentre quelli che partono dalla Capitale mantengono tra i passeggeri la distanza di sicurezza. Mi chiedo il primo è carro bestiame, o chi si imbarca dalla Sicilia non ha gli stessi diritti di chi si imbarca da Roma?”. Ecco Musumeci, uno dei governatori di punta di un centrodestra in battaglia continua contro l’esecutivo nazionale di Giuseppe Conte, non ne vuole sapere del Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) che riguarda la Fase due, approvato domenica scorsa e che entrerà in vigore la prossima settimana. “Laddove - avverte - i numeri sono incoraggianti si possono adottare misure diverse”.Presidente Musumeci, se dice così la Sicilia ... Leggi su huffingtonpost Lorenzo Dalla Porta - Moto2 : “Pronto ad un anno di apprendistato. I voli saranno un problema”

