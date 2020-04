I nonni possono rivedere i nipoti? La Svizzera dice sì: “Non ci sono rischi” (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Svizzera consente ai bambini di età inferiore ai 10 anni di visitare nuovamente i nonni. Il via libera è arrivato dopo che gli scienziati hanno affermato che i giovani non possono trasmettere il coronavirus. L’Ufficio federale della sanità pubblica del paese ha stabilito che i bambini “non fanno correre alcun rischio” agli anziani: pertanto, … L'articolo I nonni possono rivedere i nipoti? La Svizzera dice sì: “Non ci sono rischi” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Mara Venier in lacrime in diretta : “I nonni di Italia mi possono capire” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Laconsente ai bambini di età inferiore ai 10 anni di visitare nuovamente i. Il via libera è arrivato dopo che gli scienziati hanno affermato che i giovani nontrasmettere il coronavirus. L’Ufficio federale della sanità pubblica del paese ha stabilito che i bambini “non fanno correre alcun rischio” agli anziani: pertanto, … L'articolo I? Lasì: “Non cirischi” NewNotizie.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Vogliamo almeno permettere i centri estivi, i cre, i grest? Se anche i nonni non possono tenere i bimbi p… - alexbarbera : Dunque si torna al lavoro, ma asili e scuole restano chiuse. In un colpo solo una mazzata alle donne e alle famigli… - davidefaraone : Se diciamo no alle scuole e no ai nonni, un'alternativa ai bambini e ai genitori la dobbiamo dare e dobbiamo assume… - chrysopoeya : Raga comunque i bambini non assomigliano per forza ai genitori ma possono avere anche caratteristiche dei nonni ecc - Notiziedi_it : “I bambini non trasmettono il virus e possono abbracciare i nonni” -