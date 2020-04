I mercati snobbano il Pil Usa | Wall Street positiva | Piazza Affari +2 | 2% Rimbalza il

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Gli indici del Vecchio Continente hanno chiuso in deciso rialzo, dopo una mattinata volatile. Il Covid-19 ha fermato la crescita Usa: nel I trimestre il Pil è sceso del 4,8%, livello mai visto dal 2008. Gli investitori hanno preferito ignorare i dati negativi, concentrandosi sui segnali positivi, come l'annuncio di Gilead su l farmaco anti-coronavirus. Spread poco mosso, nonostante il taglio a sorpresa di Fitch del rating italiano

Chiusura in deciso progresso per le Borse europee, che in scia a Wall Street snobbano il dato negativo sul Pil Usa. A Piazza Affari il Ftse Mib è salito del 2,21%, a Francoforte il Dax30 del 2,89%, a ...