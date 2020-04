I fatti danno ragione a Conte. Nuovo boom di contagi in mezza Europa. Ignorata la lezione italiana. Ritorna l’incubo Coronavirus in Germania (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per una volta la Germania va a lezione dall’Italia e deve prendere esempio dal premier Giuseppe Conte. Già, perché viene da pensare che alla fine dei conti il presidente del Consiglio non aveva tutti i torti e non li ha soprattutto ora all’alba della Fase 2. Le precauzioni sono fondamentali, come ribadito ieri anche da Papa Francesco dinanzi alle richieste esagerate della Comunità Episcopale Italiana. Ed è, questa, una lezione che ora anche Berlino deve capire. I dati che arrivano dalla Germania, infatti, purtroppo fanno notare come non appena si allentano le misure di lockdown, il famoso “indice R con zero” che misura la contagiosità del virus, riparte. Proprio la preoccupazione espressa dal Comitato tecnico-scientifico al governo e fatta propria da Palazzo Chigi. Risale infatti l’indice di contagio in Germania, dove sono ... Leggi su lanotiziagiornale ‘Mattino 5’ - dopo i racconti fatti da Antonio Zequila al ‘Gf Vip 4’ - Manuela Ferrera racconta come hanno trascorso (davvero) il Capodanno insieme! (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per una volta la Germania va adall’Italia e deve prendere esempio dal premier Giuseppe. Già, perché viene da pensare che alla fine dei conti il presidente del Consiglio non aveva tutti i torti e non li ha soprattutto ora all’alba della Fase 2. Le precauzioni sono fondamentali, come ribadito ieri anche da Papa Francesco dinanzi alle richieste esagerate della Comunità Episcopale Italiana. Ed è, questa, unache ora anche Berlino deve capire. I dati che arrivano dalla Germania, in, purtroppo fanno notare come non appena si allentano le misure di lockdown, il famoso “indice R con zero” che misura laosità del virus, riparte. Proprio la preoccupazione espressa dal Comitato tecnico-scientifico al governo e fatta propria da Palazzo Chigi. Risale inl’indice dio in Germania, dove sono ...

SMilesi81 : @VinicioChiara @sadie96_maria @PensieroIV @matteorenzi Davvero? Ne è certo? Perché i fatti le danno contro, tipo qu… - MicheleManescal : @vitosemeraro7 @laura_ceruti Primi mesi di influenza? Quanti mesi son passati? Vedi di darmi i dati altrimenti stai… - paris_2005 : Sicuramente siete belle, bellissime...badate che non sono menomata,non mi manca niente,ma... SE VI SENTITE IN BISOG… - Frances84254181 : @KamasDg Solo i fatti danno credibilità alle parole. Ho colto la sottile differenza del tuo pensiero, ma il risulta… - tikal3d : @PTridico mi sento quasi come se io non dovessi ricevere i 600, perchpè devono essre fatti dei controlli....mi fate… -

Ultime Notizie dalla rete : fatti danno I fatti danno ragione a Tarro: “Il caldo rallenta il contagio” codacons.it CALENDARIO VENATORIO 2020-21: CARA REGIONE UMBRIA, ANCORA NON CI SIAMO

Prendiamo atto dell’attenzione riservata dalla Regione Umbria nei confronti della nostra passione, strumento fondamentale per la gestione del territorio, della salvaguardia delle coltivazioni e dell’e ...

Produzione delle mascherine, un affare appaltato al Nord ai danni del Sud

Le mascherine? C’è il rischio che diventeranno come la polenta o il Lambrusco. Specialità del Nord. Di origine controllata, made in Lombardia. Dei 50 milioni 195mila euro previsti dal decreto Cura Ita ...

Prendiamo atto dell’attenzione riservata dalla Regione Umbria nei confronti della nostra passione, strumento fondamentale per la gestione del territorio, della salvaguardia delle coltivazioni e dell’e ...Le mascherine? C’è il rischio che diventeranno come la polenta o il Lambrusco. Specialità del Nord. Di origine controllata, made in Lombardia. Dei 50 milioni 195mila euro previsti dal decreto Cura Ita ...