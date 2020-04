I dem lombardi sfiduciano Gallera. Pizzul: “Gestione dell’emergenza disastrosa. Serve un cambio di passo, un’inversione di rotta” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Tecnicamente non è una mozione di sfiducia a Gallera. Sostanzialmente sì”. Il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale della lombardia, Fabio Pizzul, nel corso di una conferenza stampa tenuta in videoconferenza, ha annunciato di aver depositato ieri una mozione dal titolo “Revisione dell’assetto dell’assessorato Welfare e della sua Direzione Generale a seguito della gestione dell’epidemia di Covid-19” che sarà discussa dal Consiglio regionale lombardo lunedì prossimo. Se formalmente si tratta di “impegnare il presidente Fontana a rivedere radicalmente e a cambiare la gestione dell’assessorato al Welfare”, da un punto di vista pratico, a chi gli chiede se si tratti di una mozione di sfiducia con cui si chiedono le dimissioni dell’assessore Giulio Gallera, Pizzul spiega che ... Leggi su lanotiziagiornale LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Lombardia avamposto dell’epidemia”

"Tecnicamente non è una mozione di sfiducia a Gallera. Sostanzialmente sì". Il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul, nel corso di una conferenza stampa tenuta in videoconferenza, ha annunciato di aver depositato ieri una mozione dal titolo "Revisione dell'assetto dell'assessorato Welfare e della sua Direzione Generale a seguito della gestione dell'epidemia di Covid-19" che sarà discussa dal Consiglio regionale lombardo lunedì prossimo. Se formalmente si tratta di "impegnare il presidente Fontana a rivedere radicalmente e a cambiare la gestione dell'assessorato al Welfare", da un punto di vista pratico, a chi gli chiede se si tratti di una mozione di sfiducia con cui si chiedono le dimissioni dell'assessore Giulio Gallera, spiega che ...

