I 50 anni di Agassi | una vita da romanzo | da ribelle a icona

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il bambino timido costretto dal padre tiranno a colpire 2500 palline al giorno sputate fuori da un drago d’acciaio, oggi compie 50 anni e se si volta indietro può dire con certezza una sola cosa: ha fatto pace con se stesso. Di Andre Agassi – grazie anche alla sua celebre autobiografia «Open» – conosciamo tutto, eppure non sappiamo nulla perché tutta la sua vita è stata contrassegnata da apparizioni e sparizioni, paradisi e inferni, amore e odio in un mix micidiale che non ha nulla da invidiare ai grandi romanzi del ‘900. Ogni pagina, un colpo di scena. Ogni giro di calendario, una nuova vita.