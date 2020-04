“Ho visto Ilary Blasi | era proprio lei…” Bianca Guaccero lo racconta per la prima volta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Oggi, mercoledì 29 aprile, la conduttriceha fatto una confessione inedita durante ‘Pronto Detto Fatto’. Maid’ora avevato questo aneddoto della sua vita, che riguarda anche una sua collega. Infatti, nellaadolescenza, ha fatto un provino per poter prendere parte a ‘Striscia la Notizia’ in veste di velina e a bordo del treno che la stava portando nella città di Milano, ha fatto un incontro speciale con. Ovviamente un incontro casuale. Durante la diretta sul popolare social network Instagram, è intervenuta anche Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha confermato il racconto della, aggiungendo inoltre che anche lei partecipò a quel provino e tutte loro arrivarono in finale.ha voluto fare questa rivelazione a Jonathan Kashanian e tutto il popolo della rete ...