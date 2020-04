Hillary Clinton appoggia Biden per la corsa alla Casa Bianca (Di mercoledì 29 aprile 2020) Hillary Clinton ha annunciato il proprio endorsement a Joe Biden per le primarie Democratiche per la corsa alla Casa Bianca: "Voglio aggiungere la mia voce a quella di tutti coloro che ti sostengono per diventare il nostro presidente", ha dichiarato l'ex First Lady nel corso di un evento elettorale in cui è intervenuta in videoconferenza. "Pensate solo alla differenza che ciò potrebbe fare in questo momento se avessimo un Presidente che non solamente prestasse ascolto alla scienza, che mettesse i fatti davanti alle finzioni, un vero Presidente e non uno che ne interpreta il ruolo in televisione", ha concluso Clinton alludendo all'attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump.Come nota la Cnn l'endorsement di Clinton era dato per scontata - la stessa Clinton l'aveva annunciata da mesi - ma rimane una importante risorsa per Biden grazie alla capacità di ... Leggi su ilfogliettone Usa 2020 - Hillary Clinton : “Serve un presidente come Biden”

