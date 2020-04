Harrison Ford | alla guida del suo aereo rischia di provocare un incidente (Di mercoledì 29 aprile 2020) Giunge notizia dell’ennesima disavventura ai comandi del suo aereo da turismo per Harrison Ford. Anche stavolta manca per poco un disastro. Guai in vista per Harrison Ford, che ha ricevuto un avviso da prte della Federal Aviation Administration. Si tratta dell’ente statunitense che presiede la correttezza delle operazioni di volo su tutto il territorio nazionale. … L'articolo Harrison Ford alla guida del suo aereo rischia di provocare un incidente è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Harrison Ford - tragedia sfiorata in aereo : non è la prima volta

Harrison Ford sotto indagine : caos durante un atterraggio aereo in California

Blade Runner 2049 su Rai 3 domenica 26 aprile il film con Harrison Ford (Di mercoledì 29 aprile 2020) Giunge notizia dell’ennesima disavventura ai comandi del suoda turismo per. Anche stavolta manca per poco un disastro. Guai in vista per, che ha ricevuto un avviso da prte della Federal Aviation Administration. Si tratta dell’ente statunitense che presiede la correttezza delle operazioni di volo su tutto il territorio nazionale. … L'articolodel suodiunè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomnews : Harrison Ford tragedia sfiorata in aereo: non è la prima volta - #Harrison #tragedia #sfiorata #aereo: - zazoomblog : Harrison Ford tragedia sfiorata in aereo: non è la prima volta - #Harrison #tragedia #sfiorata #aereo: - morgana2049 : Harrison Ford accidenti.... WTF.... vuoi stare attento ma che accidenti combini??? Fai attenzione please ?? - Nerdmovieprod : Indagato Harrison Ford. Avrebbe sfiorato un incidente aereo in California #HarrisonFord #IncidenteAereo #indagine - CorriereQ : Aereo Harrison Ford su pista, si infuria torre controllo -