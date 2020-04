Hamburger di broccoli al forno o in padella | così buoni che piaceranno anche ai bambini

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 29 aprile 2020)dialo in, una vera bontà! Isono una verdura salutare, ricca di fibre, vitamine e potassio. Con questa verdura si possono preparare dei gustosisalutari che potranno piacereai più piccoli. Ecco di seguito la ricetta per poterli preparare. Ingredienti per fare glidiPer preparare glidi, vi serviranno: 200 grammi difreschi 30 grammi di parmigiano grattugiato 30 grammi di formaggio a pasta dura grattugiato 1 cucchiaino di erbe aromatiche essiccate 1 cucchiaio di olio di oliva (per la) Un uovo Mezza cipolla Q.b. di olio Q.b. di sale e di pepe. Procedimenti per fare glidiLavare isotto l’acqua corrente, scolare l’acqua in eccesso e con un coltello tagliarli a pezzetti. Riempire una pentola con l’acqua e ...