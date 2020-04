“Grande litigio prima del Barcellona 5 maggio 2002? Epilogo di un campionato falsato da

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Intervistato da ‘Il Giornale’, l’ex portiere dell’Inter Francesco Toldo ha rievocato il Triplete vinto dai nerazzurri di Mourinho, squadra di cui faceva parte in qualità di secondo portiere. In particolare si è parlato del ritorno contro il: “Siamo stati monumentali, forti del 3-1 dell’andata. I blaugrana hanno caratteristiche fuori dall’ordinario, mettono in difficoltà qualsiasi squadra; però contro di noi non l’hanno fatto vedere! L’Inter del Triplete era costruita da uominiche da calciatori, mi ricordo la grande parata di Julio Cesar su Messi e nonostante il rosso a Thiago Motta abbiamo retto fino alla fine della partita. Un aneddoto? Il giornoci fu una grande litigata a pranzo tra di noi per motivi che non posso dirti, fanno parte dei segreti di quell’anno… ...