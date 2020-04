GQ in diretta Instagram con Andrea Biagioni (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo Instagram. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), abbiamo incontrato Andrea Biagioni. Il musicista ci racconta la sua quarantena e il suo album Pranzo di famiglia. Guarda il video! Qui la diretta Vuoi rivedere una diretta? Ecco i link: GQ telefono casa, in diretta su Instagram con voi GQ in diretta Instagram con Raoul Bova GQ in diretta Instagram con Luca Argentero GQ in diretta Instagram con Hervé Barmasse GQ in diretta Instagram con Federica Brignone GQ in diretta Instagram con Francesco Montanari GQ in diretta Instagram con Paolo Stella GQ in diretta Instagram con Casa Trussardi GQ in diretta Instagram con Enrico Bartolini GQ in diretta Instagram con Stefano Fresi GQ in diretta ... Leggi su gqitalia GQ in diretta Instagram con Ghemon

GQ in diretta Instagram con Fiammetta Cicogna

GQ in diretta Instagram con Chiara Scelsi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), abbiamo incontrato. Il musicista ci racconta la sua quarantena e il suo album Pranzo di famiglia. Guarda il video! Qui laVuoi rivedere una? Ecco i link: GQ telefono casa, insucon voi GQ incon Raoul Bova GQ incon Luca Argentero GQ incon Hervé Barmasse GQ incon Federica Brignone GQ incon Francesco Montanari GQ incon Paolo Stella GQ incon Casa Trussardi GQ incon Enrico Bartolini GQ incon Stefano Fresi GQ in...

CdGherardesca : ??DIRETTA CON LO SPIETATO DIVINO ENZO MICCIO?? stasera ore 21:30 su Instagram, parlerò di astinenza sessuale, soldi e… - matteorenzi : Vi aspetto tra poco, intorno alle 21.45, dove su La 7 sarò ospite di Corrado Formigli a #PiazzaPulita e alle 23 in… - SalvioEspo : ????/???? Amici domani a partire dalle 15 in diretta Instagram avrò il piacere di ospitare una leggenda ... @Totti !!!… - Cazzomene_ : No vabbè Benji e Fede fanno una diretta su Instagram il 3 maggio cantando creo l’evento sul calendario del telefono… - RaiDue : Per essere al top, #prontodettofatto propone ?? Body positive by @ElisaDospina, allenamento con @JillECooper, good v… -