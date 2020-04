Golf | Padraig Harrington | “La Ryder Cup 2020 potrebbe svolgersi a porte chiuse”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’ipotesi più irreale sta facendosi sempre più reale., capitano dell’Europa per laCup, conferma: “chiuse, escludo l’ipotesi che a noi capitani possano spettare 12 scelte per formare le squadre“. Parlando al celebre The Times britannico, l’irlandese due volte vincitore dell’Open Championship nel 2007 e 2008 e del PGA Championship ancora nel 2008 ha dichiarato: “Se dovesse essere così i giocatori non avrebbero alcun problema. Giocherebbero per rendere orgogliosa l’Europa intera, davanti alla tv. Tutti vorremmo la presenza degli spettatori, ma penso sia impossibile sperare che per quella data sia arrivato un vaccino. Gli organizzatori stanno valutando tutte le ipotesi possibili, ma posso escludere che la scelta di formare le squadre in toto possa spettare ...