Gli italiani perdono il lavoro? Fazio pensa ai pesci a Venezia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Alberto Giorgi Il conduttore televisivo guarda al lato positivo della pandemia di coronavirus, dicendosi felice per il ritorno dei pesci nella Laguna di Venezia e degli uccelli in città. Ma si dimentica di chi non arriva a fine mese e di chi ha perso il lavoro pesci, uccelli, inquinamento nel Punjab (in India, giusto per dare le coordinate geografiche). Sono queste le priorità secondo Fabio Fazio. Già, in tempo di coronavirus, nel quale gli italiani sono costretti a casa da due mesi e non torneranno certo alla normalità il 4 maggio, il noto conduttore televisivo pensa ai pesci che sono tornati a popolare le acque salmastre della Laguna di Venezia e agli uccelli che sono tornati a fare i nidi in città. Ma non solo, bada persino all’inquinamento diminuito nel Punjab e alla possibilità attuale di vedere la catena ... Leggi su ilgiornale Primo maggio alternativo : The Walk Of Fame in campo al fianco degli artisti italiani

Fazio pensa ai pesci in Laguna mentre gli italiani perdono il lavoro

Gli italiani nel web nel 2019 : il quadro della situazione - con un occhio al futuro (Di mercoledì 29 aprile 2020) Alberto Giorgi Il conduttore televisivo guarda al lato positivo della pandemia di coronavirus, dicendosi felice per il ritorno deinella Laguna die degli uccelli in città. Ma si dimentica di chi non arriva a fine mese e di chi ha perso il, uccelli, inquinamento nel Punjab (in India, giusto per dare le coordinate geografiche). Sono queste le priorità secondo Fabio. Già, in tempo di coronavirus, nel quale glisono costretti a casa da due mesi e non torneranno certo alla normalità il 4 maggio, il noto conduttore televisivoaiche sono tornati a popolare le acque salmastre della Laguna die agli uccelli che sono tornati a fare i nidi in città. Ma non solo, bada persino all’inquinamento diminuito nel Punjab e alla possibilità attuale di vedere la catena ...

matteosalvinimi : #Salvini: A qualcuno viene il dubbio che qualcuno continui a rimandare perché a qualcuno interessa tenere gli itali… - matteosalvinimi : Altri arrivi a #Lampedusa... Gli italiani vanno controllati, osservati, tenuti in casa e seguiti dagli elicotteri,… - luigidimaio : Gli italiani non possono veder litigare i partiti mentre i loro cari sono in ospedale. Chiedo maggiore responsabili… - agnosticIT : RT @alexbarbera: Presidente Conte, faccia lei un atto d’amore verso gli italiani: smetta i panni paternalistici del grande protettore e res… - wimganz : RT @davidealgebris: C'è una sola cosa da fare. Mandare test Seriologico a tutti gli Italiani. Governo dovrebbe pensare solo a questo. Trac… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Gli italiani nel web nel 2019: il quadro della situazione, con un occhio al futuro Il Denaro L’Italia è grande: Eugenio Monti, il Rosso Volante che si prese l’Olimpo nel bob

Inforcava gli sci e metteva in fila tutti ma “il rosso volante” i suoi capolavori li ha compiuti a bordo di un bob, poco importa se fosse a due o a quattro. Eugenio Monti è entrato a ragione fra i mit ...

SPID, boom di attivazioni per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione

L’emergenza coronavirus fa esplodere la richiesta di attivazione di servizi online. Snobbati, un po’ per pigrizia, un po’ per disaffezione, gli italiani hanno scoperto (in ritardo rispetto ai concitta ...

Inforcava gli sci e metteva in fila tutti ma “il rosso volante” i suoi capolavori li ha compiuti a bordo di un bob, poco importa se fosse a due o a quattro. Eugenio Monti è entrato a ragione fra i mit ...L’emergenza coronavirus fa esplodere la richiesta di attivazione di servizi online. Snobbati, un po’ per pigrizia, un po’ per disaffezione, gli italiani hanno scoperto (in ritardo rispetto ai concitta ...