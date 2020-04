"Gli ha fatto l'occhiolino". Le Iene all'attacco di Massimo Giletti: quel curioso sospetto sull'ultima puntata di Non è l'arena (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sembrerebbe proprio un trucchetto. Che Le Iene, come sempre attente a tutto, hanno scoperto. Tutto è legato all'arrivo di Adriano Panzironi - l'uomo che senza essere medico parla di dieta e longevità - da Massimo Giletti, a Non è l'arena (su La7). Il conduttore gli ha fatto un occhiolino durante l'intervista. Così, l'ospitata è finita nella bufera. Giletti, secondo le Iene, sarebbe stato troppo buono nei confronti di Panzironi “mentre lo bacchetta”. Come mai quell'occhiolino? Giletti ha di fronte a sé un uomo che ha fatto delle diete un business dopo essere stato sanzionato ed attenzionato dalle Autorità. Panzironi sarebbe stato accusato di esercizio abusivo della professione medica perché - lo ricordiamo - non si è mai laureato in Medicina, ma in tv continua a parlare di dieta della longevità. ... Leggi su liberoquotidiano Elena Santarelli a Paolo Bonolis : “Dicono che mio figlio si è ammalato di tumore perché l’ho fatto vaccinare”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Stefano Cappiello soddisfatto delle misure per famiglie e imprese

Pallanuoto - Paolo Zizza : “Il Setterosa non è lontano dalle altre Nazionali. Gli Europei ci hanno fatto bene” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sembrerebbe proprio un trucchetto. Che Le, come sempre attente a tutto, hanno scoperto. Tutto è legato all'arrivo di Adriano Panzironi - l'uomo che senza essere medico parla di dieta e longevità - da, a Non è l'arena (su La7). Il conduttore gli haundurante l'intervista. Così, l'ospitata è finita nella bufera., secondo le, sarebbe stato troppo buono nei confronti di Panzironi “mentre lo bacchetta”. Come mail'ha di fronte a sé un uomo che hadelle diete un business dopo essere stato sanzionato ed attenzionato dalle Autorità. Panzironi sarebbe stato accusato di esercizio abusivo della professione medica perché - lo ricordiamo - non si è mai laureato in Medicina, ma in tv continua a parlare di dieta della longevità. ...

matteosalvinimi : La protesta silenziosa dei commercianti di Tolmezzo. I piccoli, le partite Iva, i negozi, gli artigiani sono quell… - TizianaFerrario : siamo ancora dentro l'epidemia non fuori.Centomila positivi ufficiali +quelli che non sappiamo perché non hanno mai… - fattoquotidiano : GUIDO BERTOLASO È tornato e, come al solito, ha promesso mirabilie. Ma anche con gli ospedali Covid-19 l’operazione… - marmanyoro : RT @Tizzy44196287: ??Travaglio pizzicato a fare la spesa senza mascherina ????? PREDICA BENE E RAZZOLA MALE Non rispetta le REGOLE Ma LE ES… - lupovittorio42 : RT @Omantini: Governo il personale..neppure te @matteosalvinimi lo hai fatto ne quando hai governato con una @GiorgiaMeloni ..fate aprire t… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli fatto In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Aprile: Riaprire tutto? Destre, Renzi e Cei lo chiedono Il Fatto Quotidiano Manovra, il Pd: "Noi responsabili Vergognosa assenza di Musumeci"

Il dibattito sulla finanziaria a Sala d'Ercole. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 1 commento Stampa PALERMO - “L’assenza del presidente Musumeci ai lavori d'Aula per l’esame della finanziaria è verg ...

Arcuri, Italia fronteggia emergenza con strumenti sufficienti

(Teleborsa) - Una crisi "assolutamente eccezionale" quanto a durata e caratteristiche globali. Nonostante lo strumento messo in campo dal Governo è di grande significato quanto a dimensioni, valutare ...

Il dibattito sulla finanziaria a Sala d'Ercole. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 1 commento Stampa PALERMO - “L’assenza del presidente Musumeci ai lavori d'Aula per l’esame della finanziaria è verg ...(Teleborsa) - Una crisi "assolutamente eccezionale" quanto a durata e caratteristiche globali. Nonostante lo strumento messo in campo dal Governo è di grande significato quanto a dimensioni, valutare ...