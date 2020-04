“Gli aghi nelle braccia, le urla e i pianti di chi chiede aiuto”: il racconto e l’appello del paziente guarito, “rispettate le regole” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Enrico De Lisotta, barese, padre e nonno, è tornato a casa il 16 aprile dopo lunghe giornate trascorse a “soffrire“: il 62enne ricorda “gli aghi nelle braccia, le urla e i pianti di chi chiede aiuto da ogni dove, i medici e gli infermieri senza volto che soccorrono pazienti e trasportano cadaveri“. Dopo essere sopravvissuto al Coronavirus, dopo aver trascorso 25 giorni nel reparto di terapia intensiva dell’unità di Pneumologia del Policlinico di Bari, “bloccato in un letto da apparecchi per la ventilazione forzata“, con una lettera aperta invita tutti a “rispettare le regole per prevenire i contagi“. L’uomo racconta di essere stato contagiato dalla madre “che dopo diversi giorni di ricovero ci ha lasciato senza che alcun affetto familiare abbia potuto accompagnarla nel trapasso“. Enrico ricorda ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 29 aprile 2020) Enrico De Lisotta, barese, padre e nonno, è tornato a casa il 16 aprile dopo lunghe giornate trascorse a “soffrire“: il 62enne ricorda “gli, lee idi chiaiuto da ogni dove, i medici e gli infermieri senza volto che soccorrono pazienti e trasportano cadaveri“. Dopo essere sopravvissuto al Coronavirus, dopo aver trascorso 25 giorni nel reparto di terapia intensiva dell’unità di Pneumologia del Policlinico di Bari, “bloccato in un letto da apparecchi per la ventilazione forzata“, con una lettera aperta invita tutti a “rispettare le regole per prevenire i contagi“. L’uomo racconta di essere stato contagiato dalla madre “che dopo diversi giorni di ricovero ci ha lasciato senza che alcun affetto familiare abbia potuto accompagnarla nel trapasso“. Enrico ricorda ...

GabrieleGuerr20 : @VVeneziana complimenti ,ma usi anche gli aghi ? - Giandom84354994 : @tiecolino @crisafulli67 @BarillariM5S Non riescono ad infilarti gli aghi nella pelle? Capisco. Io che sono Superma… - fvckafakesmilez : raga ma solo io mi sento malissimo ogni volta che devo fare le analisi del sangue? odio gli aghi, odio la sensazion… - parfumprivee : Gli aghi agli occhi come in opera e farei vedere in loop ad Adinholf #brokebackmountain per sempre!! - catuuxx : @ilovemyidolsx tu sai se si può andare accompagnati da genitori? devo fare dei prelievi (che ho già rimandato di du… -

Ultime Notizie dalla rete : “Gli aghi Globale Tappeto Mercata 2020-2029 | Ricerca in tutto il mondo, principali attori, tendenze emergenti, regione per previsione al 2029 Genova Gay