Giuntoli si confessa: "Non potevo dire di no al Napoli. Non mi fu chiesta neanche la penale del contratto" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il direttore Sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni del quotidiano "Il resto del Carlino" celebrando quel 28 aprile 2015 in cui il Carpi festeggiò la promozione in Serie A: "Solo oggi ... Leggi su tuttonapoli Napoli - Giuntoli confessa : “Avevamo comprato Astori - poi tutto saltò”. E si sbilancia su Boga e Icardi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ilttore Sportivo delCristianoè intervenuto ai microfoni del quotidiano "Il resto del Carlino" celebrando quel 28 aprile 2015 in cui il Carpi festeggiò la promozione in Serie A: "Solo oggi ...

tuttonapoli : Giuntoli si confessa: 'Non potevo dire di no al Napoli. Non mi fu chiesta neanche la penale del contratto' -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli confessa Giuntoli si confessa: "Non potevo dire di no al Napoli. Non mi fu chiesta neanche la penale del... Tutto Napoli