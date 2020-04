Giuntoli: «Non potevo dire di no al Napoli. Bonacini fu eccezionale» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato dell’approdo in azzurro. Ecco le sue dichiarazioni Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ora al Napoli, ha raccontato la sua avventura al Carpi e ha svelato un retroscena sull’addio alla società carpigiana che ha portato poi all’arrivo al Napoli. Ecco le sue parole al Resto del Carlino. «Non potevo dire di no al Napoli. Bonacini fu eccezionale, non mi chiese nemmeno la penale che era prevista a contratto. Ci rimase subito male ma dopo capì, fra di noi è rimasta una profonda stima e amicizia, gli voglio bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Giuntoli si confessa : "Non potevo dire di no al Napoli. Non mi fu chiesta neanche la penale del contratto"

TN - Pres. Carpi : "Ho sconfitto il Coronavirus - avevo paura di non farcela! Febbre a 40 e non respiravo bene. Grazie a Giuntoli ho riso..."

