Giulia De Lellis Ha Tradito Andrea Iannone: Le Parole dell’Investigatore! (Di mercoledì 29 aprile 2020) Giulia De Lellis avrebbe ripetutamente Tradito Andrea Iannone, secondo un investigatore privato. Ma dietro ci sarebbe anche molto di più e si parla anche di tradimenti con volti molto noti e già fidanzati. Ecco tutti i dettagli! Giulia De Lellis è una delle influencer più amate in assoluto ed è nota per la sua relazione con Andrea Damante. L’ex tronista sarebbe stata tradita dal ragazzo in alcune occasioni, ed ha scritto proprio un libro sull’argomento. Ora, però, un investigatore privato ha sollevato una questione che riguarderebbe proprio i tradimenti, ma stavolta le colpe sarebbero di Giulia. Ecco di che si tratta. Giulia De Lellis: un investigatore privato la accusa di aver Tradito Andrea Iannone! La storia con Andrea Iannone si è conclusa, per la De Lellis, da pochissimo tempo, ma le cose non sarebbero andate come ... Leggi su gossipnews.tv “Ora me lo devo tenere”. Sui social tutta perfetta ma… Giulia De Lellis soffre di un problema alla pelle

Giulia De Lellis | Andrea Damante ha violato la quarantena? L’accusa

Francesco Facchinetti racconta come ha conosciuto Giulia De Lellis (Di mercoledì 29 aprile 2020)Deavrebbe ripetutamente, secondo un investigatore privato. Ma dietro ci sarebbe anche molto di più e si parla anche di tradimenti con volti molto noti e già fidanzati. Ecco tutti i dettagli!Deè una delle influencer più amate in assoluto ed è nota per la sua relazione conDamante. L’ex tronista sarebbe stata tradita dal ragazzo in alcune occasioni, ed ha scritto proprio un libro sull’argomento. Ora, però, un investigatore privato ha sollevato una questione che riguarderebbe proprio i tradimenti, ma stavolta le colpe sarebbero di. Ecco di che si tratta.De: un investigatore privato la accusa di aver! La storia consi è conclusa, per la De, da pochissimo tempo, ma le cose non sarebbero andate come ...

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - Noovyis : (“Ora me lo devo tenere”. Sui social tutta perfetta ma… Giulia De Lellis soffre di un problema alla pelle) Playhit… - Serena_canzano : RT @AnnaJEIKEI98: Ma Giulia De Lellis ha davvero messo heartbeat dei bts nelle sue storie ? AHAHHAHAHAHA #adoro - AnnaJEIKEI98 : Ma Giulia De Lellis ha davvero messo heartbeat dei bts nelle sue storie ? AHAHHAHAHAHA #adoro - aacecchetto : RT @AlexCecchetto: l problema di vivere con mia sorella 24h è che quando vedo “gdl” non penso più ai gradi di libertà di una distribuzione,… -