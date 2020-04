Giudici sorveglianza su scarcerazioni boss mafiosi: “Ci sentiamo attaccati, basta pressioni” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono giorni di grandi scarcerazioni questi (ne è un esempio quella del boss di camorra Zagaria) e di grandi critiche ai Giudici di sorveglianza, che ora rispondono: “Sono attacchi ingiustificati”. I Giudici di sorveglianza presentano una lunga nota in cui rispondono alla preoccupazione sulla liberazione di detenuti al 41bis. Rispondono anche alla politica, e all’opinione … L'articolo Giudici sorveglianza su scarcerazioni boss mafiosi: “Ci sentiamo attaccati, basta pressioni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - due giudici di Milano contagiati. Udienze civili non urgenti rinviate e quelle delle Sorveglianza celebrate per via telematica (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono giorni di grandiquesti (ne è un esempio quella deldi camorra Zagaria) e di grandi critiche aidi, che ora rispondono: “Sono attacchi ingiustificati”. Idipresentano una lunga nota in cui rispondono alla preoccupazione sulla liberazione di detenuti al 41bis. Rispondono anche alla politica, e all’opinione … L'articolosu: “Cipressioni” proviene da www.meteoweek.com.

Un altro boss ergastolano va ai domiciliari. Si tratta di Francesco "Ciccio" La Rocca, padrino indiscusso di Caltagirone. Lo ha deciso il giudice di sorveglianza di Milano competente per la detenzione ...

