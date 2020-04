«Giocatori disponibili a giocare prima che il virus sparisca»

(Di mercoledì 29 aprile 2020) «Spadafora ha motivato la sua scelta e io gli ho detto di applicare protocolli degli sport individuali anche al calcio». Parole di Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, intervenuto a “Tutti Convocati” su Radio 24 per parlare del divieto di allenamenti collettivi nei centri sportivi fino al 18 maggio. «Sappiamo che il cosiddetto “rischio zero” non ci … L'articolo «che il» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio e Finanza

In Italia non c'è ancora questo, ma l'abbassamento ti consente di fare gradualmente delle cose. Se i calciatori disponibili a fare calcio prima che sparisca il virus? Bisogna vedere che significa, ci ...CORONAVIRUS SERIE A ASSOCALCIATORI TOMMASI / "La responsabilità è il discrimine forse di alcune risposte incomprensibili. Andare a correre nel parco non è un allenamento da professionista...". Ha esor ...