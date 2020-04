Gigi Hadid è incinta: l’esilarante reazione di Fedez (Di mercoledì 29 aprile 2020) Gigi Hadid è incinta: l’esilarante reazione di Fedez Gigi Hadid è incinta. La giovane top model aspetta un figlio dal compagno Zayn Malik, ex cantante degli One Direction. A riportare la notizia il sito di gossip TMZ. La coppia sta passando la quarantena nella casa della famiglia di Gigi, in Pensylvania. Con loro anche la sorella Bella Hamid. I due non hanno ancora confermato la gravidanza ma i fan si sono gia scatenati in commenti di gioia. Tutti, tranne uno: Fedez, innamorato platonicamente della top model ha commentato su Instagram: “Ciao Gigi, io un po’ ci avevo creduto“, con tanto di cuore infranto. 25 anni appena compiuti lei, 27 lui Gigi Hadid e Zayn Malik sono la coppia è tra le più chiacchierate (e belle) del web. I due si sono messi insieme nel 2015 per annunciare poi la loro separazione nel 2018. Dopo un lungo periodo di ... Leggi su tpi GIGI HADID È INCINTA - ZAYN MALIK FUTURO PAPÀ/ L'indizio nascosto della sorella Bella

Gigi Hadid incinta - Fedez e Chiara Ferragni : "Matrimonio combinato con Leone!" (VIDEO)

Fedez e Chiara Ferragni/ "Gigi Hadid è incinta. Nozze combinate per Leone" (Di mercoledì 29 aprile 2020): l’esilarantedi. La giovane top model aspetta un figlio dal compagno Zayn Malik, ex cantante degli One Direction. A riportare la notizia il sito di gossip TMZ. La coppia sta passando la quarantena nella casa della famiglia di, in Pensylvania. Con loro anche la sorella Bella Hamid. I due non hanno ancora confermato la gravidanza ma i fan si sono gia scatenati in commenti di gioia. Tutti, tranne uno:, innamorato platonicamente della top model ha commentato su Instagram: “Ciao, io un po’ ci avevo creduto“, con tanto di cuore infranto. 25 anni appena compiuti lei, 27 luie Zayn Malik sono la coppia è tra le più chiacchierate (e belle) del web. I due si sono messi insieme nel 2015 per annunciare poi la loro separazione nel 2018. Dopo un lungo periodo di ...

team_world : È ancora troppo presto per le congratulazioni??????? ‘Zayn e Gigi’ - mtvitalia : Un sacchetto regalo a tema 'Baby Shark', ad esempio ???? #GigiHadid #ZaynMalik - vogue_italia : Tanti auguri @GiGiHadid, 25 anni oggi ?? - itzsofs : RT @socciavez: OK QUINDI TUTTI D'ACCORDO CHE DUALIPA IN QUANTO AMICA DEI FERRAGNEZ E FIDANZATA DI ANWAR HADID SARÀ L'INTERMEDIARIA TRA LEON… - reducetotearsss : RT @socciavez: OK QUINDI TUTTI D'ACCORDO CHE DUALIPA IN QUANTO AMICA DEI FERRAGNEZ E FIDANZATA DI ANWAR HADID SARÀ L'INTERMEDIARIA TRA LEON… -