GF Vip | Zequila furioso contro Antonella Elia | questa volta ha esagerato

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Dover tornare a parlare di un fatto molto personale che lo ha fatto stare molto male è molto doloroso per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ma per lui è doveroso rispondere alla. Antonioaveva giurato che non ne avrebbe più parlato, ma qualcuno ha fatto delle insinuazioni. Nuovamente. Quel qualcuno è un ex concorrente del Grande Fratello Vip. Anzi, una ex concorrente. E non facciamoArticolo completo: GF Vip:hadal blog SoloDonna