Germano Celant morto per Coronavirus Addio al critico | padre dell' Arte Povera

BeppeSala : Oggi è scomparso Germano Celant. La nostra città ricorderà per sempre l'arte e l'estro di uno dei curatori e critic… - Museo_MAXXI : È con grande tristezza e rammarico che apprendiamo della scomparsa del grande Germano Celant. In un momento drammat… - _MiBACT : Germano Celant, il ministro @dariofrance: «Oggi il mondo della cultura piange la scomparsa di un altro grande espon… - lucia25968868 : RT @BeppeSala: Oggi è scomparso Germano Celant. La nostra città ricorderà per sempre l'arte e l'estro di uno dei curatori e critici d'arte… - DanielaScarel : 06 - MINIMALISMO - La ricerca della semplicità - Germano Celant -

