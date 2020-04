Germano Celant | morto il grande critico d’arte e curatore di mostre

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Addio. Il celebred’arte ead 80 anni. Era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva quasi due mesi fa al San Raffaele di Milano dopo essere stato scoperto positivo al Coronavirus. Come scrivono diverse testate,aveva accusato i primi sintomi di ritorno in Europa dagli Stati Uniti, dove era stato per l’Armory Show. Genovese, famiglia di origini modeste, laurea in lettere, e un’attività di studio ed esplorazione dell’arte a 360 gradi,nel settembre 1967 cura una mostra nella Galleria La Bertesca di Genova e nel ’68 un’altra esposizione alla Galleria De Foscherari di Bologna. In entrambi i casi espongono tra gli altri Jannis Kounnellis, Michelangelo Pistoletto, Mario Merz, Alighiero Boetti e Mario Ceroli. Ed è grazie a loro e ad un testo redatto dache nasce la ...

BeppeSala : Oggi è scomparso Germano Celant. La nostra città ricorderà per sempre l'arte e l'estro di uno dei curatori e critic… - repubblica : Addio a Germano Celant, padre dell'Arte Povera - Museo_MAXXI : È con grande tristezza e rammarico che apprendiamo della scomparsa del grande Germano Celant.

