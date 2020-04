Germania, brutto risveglio. Risale il tasso dei contagi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Daniel Mosseri A una settimana dal primo allentamento delle restrizioni, l'indice R zero è ritornato a quota 1 Benché solo simbolico, ma egualmente sgradito, il dato è stato annunciato con teutonica puntualità. Una settimana dopo l'entrata in vigore delle prime misure per l'allentamento del lockdown con la riapertura di quasi tutti i negozi, in Germania il parametro R0 è passato da 0,9 a 1, il che indica come ogni persona già malata di coronavirus ne contagi un'altra. È stato Lothar Wieler, presidente del Robert Koch-Institut (Rki) a darne notizia ai tedeschi in conferenza stampa. La crescita di R0 è un passo indietro, ha ammesso Wieler, secondo cui è adesso necessario che tutti si concentrino sulle misure di sicurezza ancora in vigore: a cominciare dal mantenimento di 1,5 metri di distanza fra cittadini nei ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Daniel Mosseri A una settimana dal primo allentamento delle restrizioni, l'indice R zero è ritornato a quota 1 Benché solo simbolico, ma egualmente sgradito, il dato è stato annunciato con teutonica puntualità. Una settimana dopo l'entrata in vigore delle prime misure per l'allentamento del lockdown con la riapertura di quasi tutti i negozi, inil parametro R0 è passato da 0,9 a 1, il che indica come ogni persona già malata di coronavirus neun'altra. È stato Lothar Wieler, presidente del Robert Koch-Institut (Rki) a darne notizia ai tedeschi in conferenza stampa. La crescita di R0 è un passo indietro, ha ammesso Wieler, secondo cui è adesso necessario che tutti si concentrino sulle misure di sicurezza ancora in vigore: a cominciare dal mantenimento di 1,5 metri di distanza fra cittadini nei ...

zazoomblog : Germania brutto risveglio. Risale il tasso dei contagi - #Germania #brutto #risveglio. #Risale - tal_Marco : RT @BiRaskolnikov: @AndreaScanzi Brutto cazzaro senza speranza, cos’è che sarebbe risalito in Germania? Ieri minimo dei contagi giornalieri… - Dadanna4 : RT @BiRaskolnikov: @AndreaScanzi Brutto cazzaro senza speranza, cos’è che sarebbe risalito in Germania? Ieri minimo dei contagi giornalieri… - RobbiCapp : @Linkiesta @lidiabaratta È brutto vedere questa testata sdraiata sulle veline dell'opposizione e dopo i dati sulla… - BiRaskolnikov : @AndreaScanzi Brutto cazzaro senza speranza, cos’è che sarebbe risalito in Germania? Ieri minimo dei contagi giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania brutto Germania, brutto risveglio. Risale il tasso dei contagi il Giornale Markus Winkelhock e la favola del GP d’Europa 2007

Nello stesso anno, nel 2007, è tornato al DTM , dove ha gareggiato per diversi team fino al 2010. Da quel momento ha iniziato a partecipare a gare di endurance, come la 24 di Nürburgring, dove ha vint ...

Germania, l’esempio da non seguire e il DPCM che tutela l’Italia dal disastro

In Germania, subito dopo un affrettato allentamento delle misure di contenimento del coronavirus, si è verificata una ripresa istantanea dell’epidemia. Il tasso di contagio, secondo il Robert Koch Ins ...

Nello stesso anno, nel 2007, è tornato al DTM , dove ha gareggiato per diversi team fino al 2010. Da quel momento ha iniziato a partecipare a gare di endurance, come la 24 di Nürburgring, dove ha vint ...In Germania, subito dopo un affrettato allentamento delle misure di contenimento del coronavirus, si è verificata una ripresa istantanea dell’epidemia. Il tasso di contagio, secondo il Robert Koch Ins ...