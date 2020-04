Games with Gold di maggio annunciai: un mese un po' sotto tono? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coloro che speravano in una line-up molto solida per i Games with Gold di maggio dovranno ridimensionare le proprie aspettative; Microsoft ha svelato i suoi prossimi titoli, che saranno V-Rally 4, Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr, Sensible World of Soccer e Overlord.V-Rally 4 sarà disponibile per il download dal primo maggio fino al 31 maggio. Sensible World of Soccer sarà disponibile per il download dal primo maggio al 15 maggio. In questo caso si tratta di un remake dei precedenti giochi Sensible World of Soccer, con gioco online e classifiche per un'esperienza più moderna.Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr sarà disponibile per il download dal 16 maggio al 15 giugno. Mentre Overlord dal 16 maggio al 31 maggio. Leggi altro... Leggi su eurogamer V-Rally 4 e Sensible World of Soccer tra i Games with Gold di maggio

Project CARS 2 e Fable Anniversary tra i Games With Gold di aprile

Project CARS 2 e Fable Anniversary tra i giochi disponibili nel Games With Gold di aprile (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coloro che speravano in una line-up molto solida per ididovranno ridimensionare le proprie aspettative; Microsoft ha svelato i suoi prossimi titoli, che saranno V-Rally 4, Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr, Sensible World of Soccer e Overlord.V-Rally 4 sarà disponibile per il download dal primofino al 31. Sensible World of Soccer sarà disponibile per il download dal primoal 15. In questo caso si tratta di un remake dei precedenti giochi Sensible World of Soccer, con gioco online e classifiche per un'esperienza più moderna.Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr sarà disponibile per il download dal 16al 15 giugno. Mentre Overlord dal 16al 31. Leggi altro...

IGNitalia : Microsoft ha confermato i quattro giochi gratuiti che saranno disponibili dal mese di maggio per gli abbonati Xbox… - Eurogamer_it : #Microsoft svela i Games with Gold di maggio. - HDblog : RT @HDblog: Games with Gold, nei giochi di maggio anche V-Rally 4 e Overlord II - SerialGamerITA : Games With Gold: annunciati i nuovi titoli gratuiti di maggio - GameIndustry_IT : Annunciati i Games with Gold di maggio 2020 di Xbox -