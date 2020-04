Gallo, virologo: “Non abbiamo il vaccino per il Covid? Usiamo quello per la polio” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il virologo Robert Chalres Gallo prova a trovare una soluzione per il vaccino per il Covid-19 Prova a trovare una soluzione in attesa del vaccino per il Covid-19, è il virologo Robert Charles Gallo, colui che nel 1983 scoprì l’Hiv come causa dell’Aids. Oltre ciò, Robert è cofondatore e direttore dell’Istituto di virologia umana alla … L'articolo Gallo, virologo: “Non abbiamo il vaccino per il Covid? Usiamo quello per la polio” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 aprile 2020) IlRobert Chalresprova a trovare una soluzione per ilper il-19 Prova a trovare una soluzione in attesa delper il-19, è ilRobert Charles, colui che nel 1983 scoprì l’Hiv come causa dell’Aids. Oltre ciò, Robert è cofondatore e direttore dell’Istituto di virologia umana alla … L'articolo: “Nonilper ilper la polio” proviene da www.inews24.it.

repubblica : Oggi su Rep: ?? Il virologo Robert Gallo: “Non abbiamo un vaccino contro il coronavirus? Usiamo quello per la polio”… - Notiziedi_it : Rep19 Il virologo Gallo: “Non abbiamo un vaccino contro il coronavirus? Usiamo quello per la polio” - Tallyhoop : Il virologo Robert Gallo: “Non abbiamo un vaccino contro il coronavirus? Usiamo quello per la polio” | Rep… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA SPERANZA - Il virologo Robert Gallo: “Non abbiamo un vaccino contro il coronavirus? Usiamo quello per la polio” http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA SPERANZA - Il virologo Robert Gallo: “Non abbiamo un vaccino contro il coronavirus? Usiamo quello per la polio” http… -

Ultime Notizie dalla rete : Gallo virologo Il virologo Robert Gallo: “Non abbiamo un vaccino contro il coronavirus? Usiamo quello per la polio” La Repubblica Vaccino coronavirus, "l'anti-polio funzionerà": l'idea di Gallo

Robert Gallo ne è certo: il vaccino per la polio “funzionerà. E fermerà l’epidemia” da coronavirus. “Sono pronto a giocarmi la carriera”, ha spiegato il direttore dell’Institute of Human Virology dell ...

LA SPERANZA - Il virologo Robert Gallo: “Non abbiamo un vaccino contro il coronavirus? Usiamo quello per la polio”

Il pioniere delle scoperte sull'Aids sta per iniziare una sperimentazione: “Mi aspetto che dia una protezione di alcuni mesi. Ma è un vaccino sicuro che è possibile ripetere più volte e ci aiuterà a b ...

Robert Gallo ne è certo: il vaccino per la polio “funzionerà. E fermerà l’epidemia” da coronavirus. “Sono pronto a giocarmi la carriera”, ha spiegato il direttore dell’Institute of Human Virology dell ...Il pioniere delle scoperte sull'Aids sta per iniziare una sperimentazione: “Mi aspetto che dia una protezione di alcuni mesi. Ma è un vaccino sicuro che è possibile ripetere più volte e ci aiuterà a b ...