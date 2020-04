Francesco Facchinetti | la foto con figli è ‘strappacuore’ Come sono diventati Mia | Leone

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Cantante, conduttore televisivo e manager.è ilo del leader dei Pooh Robye Rosaria Longoni. Entra a far parte del team della radio-tv satellitare Hit Channel 102.5 diretta da Claudio Cecchetto, e qui nasce “La canzone del Capitano”, che diventa il singolo più venduto dell’etichetta discografica Universal nonché il ballo dell’estate 2003. La sua vita sentimentale è stata molto movimentata. Dal 2004 al 2006, è stato fidanzato con la bellissima Aida Yespica, conosciuta durante l’Isola dei Famos. Dal 2010 al 2012 è stato con Alessia Marcuzzi che l’ha reso padre di Mia, nata il 04 settembre 2011. I due hanno messo da parte le divergenze ed oggiin ottimi rapporti, per il bene della bambina, che continua a frequentare la famiglia die della nuova moglie ...

mmmiichele : beh, molto divertente direi, vero? Il suo manager Francesco Facchinetti disattiva il suo profilo per punirlo - theocrazia : Sbaglio o Antonio Donnarumma si sta trasformando in Francesco Facchinetti? - infoitcultura : Francesco Facchinetti chiude il profilo di Daniel Cosmic: “Chi sbaglia paga” -

"Ha cercato in ogni modo di parlarmi. Ci prova in mille forme, chiede ad amici comuni, manda mail, manda messaggi", Francesco Facchinetti racconta come ha conosciuto l'influencer ed ex protagonsita di ...