Fotografi ammassati per l'arrivo di Conte a Genova: nota ufficiale dei giornalisti

Ci sono pesanti polemiche da considerare oggi 29 aprile in merito ai Fotografi ammassati a Genova, in occasione dell'arrivo di Conte nei pressi del ponte appena costruito. Una situazione che va presa in esame parallelamente rispetto a quella di stamane, perché se da un lato è vero che Conte abbia utilizzato sempre la mascherina (tranne quando ha parlato in occasione di una conferenza stampa improvvisata), allo stesso tempo degli errori di valutazione ci sono stati indubbiamente. In tanti, non a caso, ci hanno chiesto se fosse autentico lo scatto che trovate nel nostro articolo. 

Cosa sappiamo sui Fotografi ammassati per Conte a Genova

Senza girarci troppo intorno, possiamo dire che effettivamente i Fotografi (circa cinquanta da quello che ci risulta) siano stati collocati in un'area molto ristretta. Ci sono diverse testimonianze sui social da parte di addetti ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Fotografi ammassati Fotografi ammassati per l’arrivo di Conte a Genova: nota ufficiale dei giornalisti Bufale.net Cosa sta succedendo nelle carceri di El Salvador

Il giovane presidente ha diffuso le foto su come si stanno gestendo le divisioni di detenuti nelle carceri per ridurre la violenza. Una strategia molto pericolosa, secondo gli esperti. Ecco misure e r ...

Le foto degli affiliati alle gang ammassati nelle carceri in Salvador

Il governo salvadoregno ha diffuso su Twitter alcune foto in cui si vedono centinaia di persone seminude e sedute una accanto all’altra. Sono gli affiliati alle gang salvadoregne che si trovano in car ...

Il giovane presidente ha diffuso le foto su come si stanno gestendo le divisioni di detenuti nelle carceri per ridurre la violenza. Una strategia molto pericolosa, secondo gli esperti. Ecco misure e r ...

Il governo salvadoregno ha diffuso su Twitter alcune foto in cui si vedono centinaia di persone seminude e sedute una accanto all'altra. Sono gli affiliati alle gang salvadoregne che si trovano in car ...