Fort Motor scivola al Nyse dopo profit warning e perdita trimestre

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Giornata difficile per la Ford, che soffre con un calo del 2,60% all’allarme utili lanciato ieri sera. La big dell’auto di Detroit stima una maxioperativa di 5 miliardi di dollari nel secondodell’anno, per effetto dell’impatto dell’epidemia di Covid-19. Intanto, Ford ha chiuso il 1°con un rosso di 1,99 miliardi di dollari, pari a 0,50 dollari ad azione, rispetto a un utile netto di 1,18 miliardi di dollari, 0,29 dollari ad azione, dell’anno precedente. Escluse le voci straordinarie, l’EPS è negativo per 0,23 dollari rispetto ai -0,08 USD attesi dal consensus. Giù il fatturato, che si è portato a 34,3 miliardi di dollari dai 40,3 del 2019 risulta lievemente sotto i 34,7 miliardi stimati dal mercato. L’analisi del titolo eseguita su base ...