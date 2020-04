Fiumicino | Montino | ‘Incontrati balneari e titolari di bar e ristoranti per studiare una

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Dopo l’incontro di ieri con le rappresentanze dei, oggi ho voluto incontrare insieme ai miei assessori anche idegli esercizi di ristorazione del nostro territorio, per iniziare atutti insieme le modalità migliori per la prossima riapertura nel rispetto di tutte le indicazioni sanitarie e di sicurezza imposte dal Governo e dalla Regione”. Lo dichiara il sindaco diEsterino. “In primo luogo ho chiesto loro – spiega – di organizzarsi e eleggere una rappresentanza che possa interloquire con l’Amministrazione in questa fase di preparazione alla ripartenza nelle prossime settimane. Le realtà ristorative nel nostro Comune sono tante e molto diversificate fra loro, ognuna con le proprie esigenze, è necessario quindi che ci siano dei rappresentanti di categoria per discutere insieme ...