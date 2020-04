Fiorentina, da Commisso finanziamenti per 30 milioni (Di mercoledì 29 aprile 2020) Anche Rocco Commisso si affida ai finanziamenti soci per garantire la necessaria liquidità alla Fiorentina. Il patron viola, che ha acquisito ufficialmente il club lo scorso 6 giugno, ha effettuato diversi finanziamenti per le casse della Fiorentina, secondo quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2019. “Il debito al 31/12/2019 nei confronti della nuova Controllante … L'articolo Fiorentina, da Commisso finanziamenti per 30 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Fiorentina - sindaco Nardella sta con Commisso : «Stadi - cambiamo le regole»

Fiorentina - Commisso : «Ho il 100% delle quote - non come Roma - Juve e Inter»

Fiorentina - Corvino : «Chiesa? Dipende da Commisso» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Anche Roccosi affida aisoci per garantire la necessaria liquidità alla. Il patron viola, che ha acquisito ufficialmente il club lo scorso 6 giugno, ha effettuato diversiper le casse della, secondo quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2019. “Il debito al 31/12/2019 nei confronti della nuova Controllante … L'articolo, daper 30è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fiorentinanews : Suso: 'In estate mi sono visto con Commisso e Pradè, la trattativa era seria. La #Fiorentina però nella mia testa..… - LabaroViolaNews : 'Se il campionato dovesse riprendere la #Fiorentina con Ribery e Kouamè sarebbe un'altra squadra. Se Chiesa dovesse… - Fiorentina_ole : RT @CalamaiLuca: Mister Li che attacca Commisso mi fa pensare che non esiste per certe persone il senso della vergogna. Ha devastato il Mil… - Fiorentinanews : Calamai: 'Gli attacchi contro Commisso? Per certe persone non esiste il senso di vergonga. Qualcuno dovrebbe andare… - violanews : Tortelli vede viola: 'Commisso colmerà il gap tra noi e la Juve' - -