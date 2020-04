Fincantieri | Fim e Uilm | sorpresi da decisione Fiom su cig | riprenda percorso unitario

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Con nostra sorpresa, laha preso ladi non sottoscrivere l’accordo con cui la Cig viene prolungata al 17 maggio. I contenuti dell’accordo che Fim ehanno deciso di sottoscrivere, sono identici a quelli sottoscritti unitariamente solo due settimane fa, confermare la disponibilità come organizzazioni sindacali vuol dire dare continuità alavviato dalle parti, per la tutela della salute di tutte le lavoratrici e lavoratori e permettere la gradualità necessaria nella ripresa delle attività”. Ad affermarlo in una nota congiunta sono Fim edopo che oggi si è svolto in via telematica, il programmato incontro trae Fim-sul tema della ripresa produttiva nella fase di emergenza Covid-19. In tale incontro l’argomento principale doveva ...