Filomena Bianco | la missionaria che sfama i migranti clandestini

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Proseguono a pieno ritmo, in molte regioni d’Italia, le attività di raccolta viveri “Chi ha metta, chi non ha prenda”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’ del presidente Vincenzo Mallamaci, è destinata ai concittadini-nuovi poveri a causa della perdita dei lavori precari. Contemporaneamente, grazie all’impegno costante e personale della segretaria internazionaleprosegue l’intervento, da lei coordinato, a favore dell’Associazione ‘Il Mondo a Colori’ che distribuisce viveri agli extracomunitari non in regola della Piana del Sele che stanno soffrendo, particolarmente in questo periodo, la mancanza di cibo, soprattutto per i bambini (qui video esplicativo). Chi volesse contribuire con donazione di alimenti può mettersi in ...