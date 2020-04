Figliomeni-Calendino | M5S contro famiglie su buoni spesa

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – “Siamo esterrefatti dalle dichiarazioni rese in una seduta consiliare dalla presidente della commissioni politiche sociali del municipio Roma XV, Silvana Marcella Rosella, la quale per cercare di contrastare una proposta del centrodestra municipale, che chiedeva maggiori risorse per i, ha detto che solo il 10% delleavrebbe preso il sussidio ma che gli italiani sono ricchi in quanto hanno diecimila miliardi di euro di risparmi. Fare questo genere di affermazioni, specie in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica, e’ veramente uno schiaffo in faccia ai disoccupati ed alle tante persone che hanno perso o stanno perdendo il lavoro a causa di scelte scellerate delle amministrazioni grilline e di sinistra che, come spesso accade, indirizzano le risorse verso rom e clandestini.” “Confidiamo che presto il M5s potra’ ...