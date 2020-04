Fico “Il centro legislativo rimane il Parlamento” (Di mercoledì 29 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il centro legislativo del Paese rimane ilParlamento”. Cosi’, ai microfoni del Tg5, Roberto Fico, presidentedella Camera. “In questi mesi il Parlamento ha lavorato in modo incessante e continuera’ a farlo. In passato ho sempre contestato l’eccessivo ricorso ai decreti di urgenza ma in questi giorni e’ difficile procedere diversamente”, ha aggiunto Fico.“Il Parlamento sta lavorando di piu’ degli altri parlamenti d’Europa. Si sta lavorando e si stanno approvando diversi decreti”, ha detto ancora il presidente della Camera. “Il Fitch rating? Non e’ un problema: l’economia italiana e’ forte e solida. Usciremo dall’emergenza e ne usciremo piu’ forti di prima”, ha concluso Fico.(ITALPRESS). L’articolo Fico “Il centro legislativo rimane il ... Leggi su ilcorrieredellacitta Fico “Il centro legislativo rimane il Parlamento”

ROMA (ITALPRESS) – "Il centro legislativo del Paese rimane il Parlamento". Cosi', ai microfoni del Tg5, Roberto Fico, presidente della Camera. "In questi mesi il Parlamento ha lavorato in modo incessante e continuera' a farlo. In passato ho sempre contestato l'eccessivo ricorso ai decreti di urgenza ma in questi giorni e' difficile procedere diversamente", ha aggiunto Fico. "Il Parlamento sta lavorando di piu' degli altri parlamenti d'Europa. Si sta lavorando e si stanno approvando diversi decreti", ha detto ancora il presidente della Camera. "Il Fitch rating? Non e' un problema: l'economia italiana e' forte e solida. Usciremo dall'emergenza e ne usciremo piu' forti di prima", ha concluso Fico. (ITALPRESS).

