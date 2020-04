Festival dei Due Mondi di Spoleto: possibile edizione ridotta dal 27 al 30 agosto (Di mercoledì 29 aprile 2020) Si lavora per tenere anche nel 2020 il Festival dei Due Mondi di Spoleto. L’edizione numero 63 potrebbe essere organizzata in estate. È quanto emerso dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. “Un programma ridotto rispetto a quanto presentato ufficialmente dal direttore artistico Giorgio Ferrara il mese scorso, ma comunque un segnale che potrebbe essere importante e non solo per Spoleto e per l’Umbria” spiega il Comune di Spoleto in una nota. Quattro i giorni di programmazione, dal 27 al 30 agosto, da giovedì a domenica. Ferrara nei prossimi dieci giorni svilupperà una proposta, un piano di fattibilità legato agli spettacoli da inserire nel programma. Verrà quindi presentata alla Fondazione Festival dei Due Mondi che, una volta valutata e approvata, dovrà comunicarla al Ministero per i beni e le ... Leggi su laprimapagina FIPILI Horror Festival 2020 - concluso il termine dei concorsi - l'edizione slitta a ottobre

Coronavirus - Cannes “non sarà mai un festival virtuale” : niente streaming. Intanto la Mostra di Venezia continua la selezione dei film

