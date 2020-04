Federico Rossi ha violato la quarantena per raggiungere Paola Di Benedetto? Un quadro (forse) li tradisce (Di mercoledì 29 aprile 2020) Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno trascorrendo la quarantena assieme? Su Twitter non si parla d'altro da ore. Alcuni sospettano che il cantante abbia lasciato Modena per raggiungere la sua fidanzata, che non vede da gennaio, a Vicenza. A tradirli, qualora fosse vero, potrebbe esser stato un quadro comparso alle spalle di Fede durante un videomessaggio. Lo stesso quadro, tale e quale, è presente anche in una foto pubblicata in questi giorni da Paola.Le ipotesi sono tre. O la foto o il video sono vecchi e, uno dei due, risale ai mesi scorsi. O i due hanno lo stesso quadro nelle loro case. O, effettivamente, Paola e Federico stanno trascorrendo la quarantena assieme. In realtà, scrutando meglio i dettagli, si può capire facilmente che ieri sera il cantante si trovava a Modena (infatti ha pubblicato una storia con il suo cagnolino).Federico ... Leggi su blogo ‘Gf Vip 4’ - Federico Rossi ha violato la quarantena per raggiungere la sua Paola Di Benedetto? Le foto che stanno scatenando il web

