Federico ha violato la quarantena per vedere Paola Di Benedetto? - (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ludovica Marchese Secondo il popolo del web, alcune stories Instagram apparse sui profili di Paola Di Benedetto e Federico Rossi rivelerebbero che, in realtà, la coppia abbia infranto la quarantena pur di stare insieme Lei, Paola Di Benedetto, è la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip che ha deciso di donare l’intero montepremi per combattere l’emergenza coronavirus in Italia. Lui, Federico Rossi, l’ex cantante dello storico duo formato da Benji & Fede. I due si sono innamorati follemente nell’estate del 2018, dando inizio a una delle più belle e seguite storie d’amore. Tuttavia, solo un anno dopo, la coppia è entrata in crisi a seguito di alcune voci che parlavano di un presunto tradimento da parte di Federico ai danni della Di Benedetto con un’ex cantante di Amici, ma che Paola ha ... Leggi su ilgiornale Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno violato la quarantena?/ Web nota l'indizio!

Federico Rossi ha violato la quarantena per raggiungere Paola di Benedetto? Sui social esplode la polemica

Federico Rossi ha violato la quarantena per raggiungere Paola Di Benedetto? Un quadro (forse) li tradisce (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ludovica Marchese Secondo il popolo del web, alcune stories Instagram apparse sui profili diDiRossi rivelerebbero che, in realtà, la coppia abbia infranto lapur di stare insieme Lei,Di, è la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip che ha deciso di donare l’intero montepremi per combattere l’emergenza coronavirus in Italia. Lui,Rossi, l’ex cantante dello storico duo formato da Benji & Fede. I due si sono innamorati follemente nell’estate del 2018, dando inizio a una delle più belle e seguite storie d’amore. Tuttavia, solo un anno dopo, la coppia è entrata in crisi a seguito di alcune voci che parlavano di un presunto tradimento da parte diai danni della Dicon un’ex cantante di Amici, ma cheha ...

publish70628725 : Federico ha violato la quarantena per vedere Paola Di Benedetto? - Italia_Notizie : Federico ha violato la quarantena per vedere Paola Di Benedetto? - elebenny98 : RT @vincycernic95: Le Ciavarrine poco dopo aver appreso da Twitter la possibilità che Paola di Benedetto e Federico Rossi abbiano violato l… - Novella_2000 : Federico Rossi ha violato la quarantena per Paola Di Benedetto? Un dettaglio insospettisce - zazoomblog : Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno violato la quarantena?- Web nota lindizio! - #Paola #Benedetto #Federico… -