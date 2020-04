Fazio pensa ai pesci in Laguna mentre gli italiani perdono il lavoro

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Alberto Giorgi Il conduttore televisivo guarda al lato positivo della pandemia di coronavirus, dicendosi felice per il ritorno deinelladi Venezia e degli uccelli in città. Ma si dimentica di chi non arriva a fine mese e di chi ha perso il, uccelli, inquinamento nel Punjab (in India, giusto per dare le coordinate geografiche). Sono queste le priorità secondo Fabio. Già, in tempo di coronavirus, nel quale glisono costretti a casa da due mesi e non torneranno certo alla normalità il 4 maggio, il noto conduttore televisivoaiche sono tornati a popolare le acque salmastre delladi Venezia e agli uccelli che sono tornati a fare i nidi in città. Ma non solo, bada persino all’inquinamento diminuito nel Punjab e alla possibilità attuale di vedere la catena ...