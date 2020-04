Fazio: "Il lato positivo dell'epidemia". Dago, replica clamorosa: "Ma vattela a prendere nel c***" (Di mercoledì 29 aprile 2020) In un intervento pubblicato su America Oggi (che potete leggere integralmente cliccando qui), Fabio Fazio racconta quelli che a suo giudizio sono gli aspetti positivi della pandemia da coronavirus. Insomma, si focalizza anche sul buono che si può trarre da un'immane tragedia. E, tra le altre, spiega: "Tornano i pesci nella laguna di Venezia, gli uccelli nelle città fanno i nodi sui grattacieli, il mare torna limpido, si riduce drasticamente l'inquianamento e nel Punjab, dopo trant'anni, a trenta chilometri di distanza, torna visibile la catena dell'Himalaya. Non è una cosa da poco", chiosa il conduttore di Che tempo che fa. E a rispondergli, con un titolo clamoroso e durissimo, è Dagospia. Che rilancia la vicenda così: "Avete il frigo vuoto? Non riuscite a pagare le bollette? Temete di perdere il lavoro? Tranquilli, il milionario Fabio Fazio ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 aprile 2020) In un intervento pubblicato su America Oggi (che potete leggere integralmente cliccando qui), Fabioracconta quelli che a suo giudizio sono gli aspetti positivia pandemia da coronavirus. Insomma, si focalizza anche sul buono che si può trarre da un'immane tragedia. E, tra le altre, spiega: "Tornano i pesci nella laguna di Venezia, gli uccelli nelle città fanno i nodi sui grattacieli, il mare torna limpido, si riduce drasticamente l'inquianamento e nel Punjab, dopo trant'anni, a trenta chilometri di distanza, torna visibile la catena'Himalaya. Non è una cosa da poco", chiosa il conduttore di Che tempo che fa. E a rispondergli, con un titolo clamoroso e durissimo, èspia. Che rilancia la vicenda così: "Avete il frigo vuoto? Non riuscite a pagare le bollette? Temete di perdere il lavoro? Tranquilli, il milionario Fabioha ...

Coronavirus, Fabio Fazio agli italiani che vivono negli Stati Uniti: ''Sentirsi uniti come non mai per ricominciare''

L’Italia è stata duramente colpita da questa pandemia. Italia vuol dire italiani, dovunque siano nel mondo. Italiani intesi coma appartenenti a una stessa storia, a delle stesse tradizioni, radici, ri ...

