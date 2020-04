docst : RT @ilmessaggeroit: #fase 2, slitta il decreto aprile non c'è intesa sui bonus. Arriva l'incentivo-bici - ilmessaggeroit : #fase 2, slitta il decreto aprile non c'è intesa sui bonus. Arriva l'incentivo-bici - MattiaGallo17 : RT @StefanoCeccanti: l'esame del decreto 19 slitta da domani a martedì; ci sarà tutto il tempo per confrontarsi positivamente sul ruolo del… - StefanoCeccanti : l'esame del decreto 19 slitta da domani a martedì; ci sarà tutto il tempo per confrontarsi positivamente sul ruolo… - MattiaGallo17 : RT @Open_gol: Il Dl aprile slitta a inizio maggio, l'esecutivo punta a vararlo nei prossimi giorni. Ore decisive per il ministero della Sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase slitta Coronavirus, Francia "Fase 2": dall'11 maggio riaprono i negozi. Slitta in parte il ritorno a scuola la Repubblica Via libera della Camera allo scostamento di bilancio

La Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza favorevole allo scostamento di Bilancio: 512 i sì, un no e nessun astenuto. Al voto dell’Aula anche il Documento di economia e finanza (Def). Lo ...

Il Decreto aprile slitta a maggio: saltato il cdm di giovedì 30

Il provvedimento, che l’esecutivo aveva assicurato sarebbe stato esaminato entro la fine del mese di aprile è stato dunque rinviato al messe successivo. Stando ad alcune fonti il testo necessita ancor ...

La Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza favorevole allo scostamento di Bilancio: 512 i sì, un no e nessun astenuto. Al voto dell’Aula anche il Documento di economia e finanza (Def). Lo ...Il provvedimento, che l’esecutivo aveva assicurato sarebbe stato esaminato entro la fine del mese di aprile è stato dunque rinviato al messe successivo. Stando ad alcune fonti il testo necessita ancor ...